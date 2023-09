Italiano: “Manca il gol delle punte ma continuando così prima o poi segneranno”

Ai microfoni di DAZN ha parlato il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Secondo me potevamo fare bottino pieno e fare un bel salto in classifica e mettere dentro autostima e consapevolezza. Il primo tempo è stato ottimo, potevamo segnare di più e siamo tornati un po’ all’antico come quando avevamo difficoltà a segnare. Mi prendo la prestazione. Manca il gol degli attaccanti? Sta mancando il gol dei centravanti. Gli esterni sono attaccanti, manca solo la zampata dei nostri numeri 9 ma continuando così è impossibile non buttarla dentro. Non deve essere un’ossessione altrimenti può mancare lucidità”.

LE NOSTRE PAGELLE