Il nuovo allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato un’intervista dopo la vittoria per 4-0 contro il Cosenza allo stadio Artemio Franchi di Firenze su Italia Uno.

Ecco le sue dichiarazioni: “Questo entusiasmo mi dà molta carica. Sono già carico di mio, figuriamoci dopo questi applausi. Siamo partiti subito molto forte e abbiamo aggredito alto. La prossima partita è in campionato con la Roma di Mourinho che è un grande del calcio, uno dei tecnici top, dobbiamo preparare questa gara molto bene. Dobbiamo rimanere subito con le antenne dritte”

Vlahovic? “Dimostra di essere dentro la squadra viola durante gli allenamenti. Mi ha impressionato per la sua cultura del lavoro e per quanto si allena. E’ riuscito a fare gol, confermo e sono contento per quello che ha fatto”.

Terracciano? “Con il mio staff ho sempre deciso che le coppe le fa il secondo. E abbiamo riproposto questo anche alla Fiorentina. Dragowski parte da una posizione avanzata rispetto agli altri”.