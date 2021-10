Italiano, in 8 partite 8 formazioni diverse: ha impiegato 24 calciatori diversi

Il “posto fisso” in questa Fiorentina è un privilegio toccato a pochi. Lo hanno conosciuto Dusan Vlahovic sempre in campo dall’inizio e sostituto solo una volta. Italiano nelle prime otto giornate di campionato ha “varato” altrettante squadre diverse: ha mixato le forze a disposizione e dato a ciascuno un’opportunità per mettersi in mostra. Ha impiegato 24 calciatori differenti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

