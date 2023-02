Italiano: “Ho parlato con Dodò, tornerà quello vero. All’inizio ha avuto grandi difficoltà, sta migliorando”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita di Conference League contro il Braga: “Sarà fondamentale passare il turno, abbiamo un grandissimo vantaggio e dovremo cercare di non rimettere in gioco i nostri avversari. Dovremo aggredirli e non commettere errori di superficialità, perché per noi questa partita è troppo importante”.

Dovete migliorare sotto l’aspetto offensivo?

“Abbiamo un certo tipo di testa durante le altre competizioni, mentre in campionato stiamo faticando nel raccogliere risultati e nel concretizzare come facciamo in Europa. Se non riusciamo a tramutare le occasioni in gol, significa che c’è da fare meglio: non so cosa sia, ma visto che non riusciamo a mettere la palla in rete c’è qualcosa che ci sta mancando”.

Dove sta lavorando con Dodò?

“E’ rimasto fermo per otto mesi. Quando è arrivato, sapeva di questa difficoltà: ha avuto un problema al polpaccio che non gli ha permesso di trovare continuità. Adesso ci sono grandi miglioramenti da parte sua, domenica ha fatto una grande prestazione: ho parlato col ragazzo, pian piano penso che tornerà il Dodò che conosciamo tutti, quello che è arrivato qui a Firenze. All’inizio ha avuto difficoltà non da poco, ma ora le sta superando”. Lo riporta TMW

L’OPINIONE DI STEFANO BORGHI