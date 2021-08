Italiano ha indicato le “tre mosse” per il mercato della Fiorentina: esterno, difensori centrali e regista

Il mercato della Fiorentina si potrebbe riassumere in tre grandi tappe da percorrere in 27 giorni, ovvero fino al 31 agosto, data in cui chiudono ufficialmente le trattative. Italiano vuole 5 esterni offensivi. Dopo Gonzalez un altro esterno offensivo potrebbe essere la prima mossa per togliere ogni incognita. La dirigenza sta ragionando seriamente sui difensori centrali. Se partissero Milenkovic e/o Pezzella sarebbero inevitabilmente scelti dei sostituti. I nomi validi sono quelli di Nastasic. La questione regista è al centro dell’attenzione ormai da anni a Firenze. La linea ora è chiara: Italiano vuole conoscere da vicino e provare Pulgar nei suoi schemi. Solo se venisse “bocciato” allora scatterebbe la ricerca sul mercato per regalare a Italiano un play diverso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

