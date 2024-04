Italiano ed il patto con la squadra. La Fiorentina ha una missione “doppia-coppa”. Obiettivo vincere un trofeo

C’è un patto, un accordo, da qui a fine stagione. Un modo per coronare l’unità di intenti di questa Fiorentina che sta per finire a tutti gli effetti il ciclo con Italiano in panchina. La partita con l’Atalanta ha mostrato una gran qualità della squadra, in quella che è stata probabilmente la miglior prestazione dei viola in stagione: la voglia di regalare un trofeo alla società nel nome di Joe Barone è sicuramente un tema, ma non solo.

Italiano sta gestendo al meglio il gruppo per provare poi a spingere sull’acceleratore al momento opportuno e quando conta davvero, come la missione “doppia-coppa”. Una sorta di patto, che va proprio verso una promessa scambiata fra Biraghi e Barone, quel trofeo che manca da tanto a Firenze. E per una squadra cui manca la continuità sul lungo periodo, allora bisognerà orientare le scelte, puntando al trofeo in all-in o quasi sulle due coppe. Un modo per provare a fare davvero qualcosa di importante, da regalare al club e alla memoria. Lo scrive La Nazione.