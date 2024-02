Italiano e Sarri stasera avversari ma potrebbero invertirsi le panchine al termine della stagione

Nella sua edizione odierna, il Messaggero si concentra sul match di questa sera fra Fiorentina e Lazio, posticipo della 26esima giornata di Serie A. Prendendo lo spunto dalla partita, il quotidiano si sofferma sui due tecnici Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri, allenatori che al termine della stagione potrebbero cambiare aria… invertendosi le panchine

L’allenatore viola, si legge, già nel 2021 era uno dei nomi forti per la Lazio nel caso in cui lo stesso Sarri non avesse accettato la corte di Claudio Lotito. E chissà che al termine della stagione, nel caso in cui il tecnico di Figline dovesse decidere di interrompere il suo rapporto con la società biancoceleste, quello di Italiano non possa tornare ad essere nome di attualità dalle parti di Formello. In questo senso sarebbero da tenere d’occhio anche i nomi di Igor Tudor, Sergio Conceiçao e Lionel Scaloni.

Quindi Sarri potrebbe dire addio alla Lazio? Ad oggi non ci sono indicazioni particolari in questo senso, anche perché la sua mente è focalizzata sul raggiungimento del 4° posto con i biancocelesti. Ma per il quotidiano l’idea di avvicinarsi a casa stuzzica l’allenatore e nel caso in cui Commisso dovesse chiamarlo, si legge, troverebbe un portone aperto.

