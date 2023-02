Italiano: “Ci sono ragazzi che non riescono a giocare 3 partite in una settimana, forse per abitudine”

Vincenzo Italiano, nel corso della sua conferenza stampa, ha parlato anche delle difficoltà del triplice impegno settimanale, queste le sue parole su questo argomento:

Molto spesso volevamo fare turnover ma non è stato possibile per situazioni di infortuni e perchè ci sono ragazzi che non riescono a sostenere 3 impegni nella settimana sotto il profili dell’intensità, forse per abitudine, ma io voglio far rendere tutti nello stesso modo, non ci sono titolari perchè i ragazzi danno tutto il contributo, vedi Terzic e Ranieri quando sono stati chiamati in causa. Vero che possiamo che migliorare sotto tutti i punti di vista ma giocando ogni 3 giorni di perdono energie, nessuno ha evidenziato che siamo tornati alle 6 del mattino facendo una gara di grandissima intensità contro l’Empoli uscendo alla distanza ma poi possono esserci problemi muscolari come quella capitata a Milenkovic e alle volte vieni spiazzato. Non vogliamo avere problemi con i ragazzi