Italiano: “Arthur non sono al 100%, anche Kouamé acciaccato. Siamo in crescita”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Fiorentina-Hellas Verona: “Abbiamo qualche problemino, perché anche Bonaventura non è a disposizione e si aggiunge a Nico e ad Arthur che va in panchina ma non al 100%. Kouame viene in panchina ma ha un acciacco che non gli permette di partire dal 1′. Vedo i ragazzi in crescita. Sottil sta iniziando a vedere più la porta. Mi aspetto anche dagli altri – Ikonè e Brekalo – una maggiore incisività. Le occasioni ce le creiamo e dobbiamo sfruttarle”.