Italiano aveva chiesto un esterno pronto e inserito. Rodriguez non gioca da ottobre e viene dal Messico

Come scrive il Corriere fiorentino, Italiano aveva chiesto un esterno pronto che almeno conoscesse il nostro campionato, o che avesse nel curriculum un discreto numero di gol. In cinque parole: pronto all’uso ed efficace. Era questo, in estrema sintesi, l’identikit tracciato da Vincenzo Italiano ai suoi dirigenti quando, programmando il mercato di gennaio, ha spiegato di aver bisogno di un attaccante esterno. La richiesta era stata un esterno come Ngonge o Laurientè, già pronti per la serie A ma adesso la società ha virato su Brian Rodriguez, un esterno uruguaiano che gioca dall’altra parte del mondo e che non gioca da ottobre per via di un lungo infortunio. Nella nottata è entrato per 2 minuti in campo dopo un lunghissimo stop.

I COMPAGNI DI SQUADRA VANNO NELLA SUA STANZA