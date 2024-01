Italiano: “Arthur non si è allenato per una settimana. Male l’approccio. Il mercato disturba qualcuno”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Fiorentina contro l’Udinese, queste le sue parole:

Arthur ha avuto un problema e non si è allenato per una settimana, questo è il motivo per cui non è stato titolare, non è brillantissimo come all’inizio anche se per me è importantissimo. In mezzo al campo abbiamo preferito più la sostanza. Non riusciamo ad avere ritmo e qualità, chi subentra lo fa sempre bene, dobbiamo cercare di approcciare diversamente, questa cosa non mi sta piacendo. L’Udinese quando ti parte ti fa male, hanno avuto qualche situazione ma l’abbiamo avuta anche noi con il palo di Bonaventura, la cosa più bella di oggi è che hanno segnato entrambi gli attaccanti, speriamo che vinciamo le prossime volte quando segnano (ride ndr)

Faraoni ha fatto mezzo allenamento, è bravissimo, ci ho parlato tanto, ha capito subito come giochiamo, si mette in competizione con Kayode e credo che sarà importante per la sua crescita, contento perchè la sua prima palla ha fruttato, è un ragazzo sveglio

Quando gli attaccanti fanno gol fanno il loro dovere, se si tira fuori dal corpo al corpo può darci tanto, ha fatto un gol da attaccante, un grande gol, se si fosse mosso cosi in altre situazioni poteva sfruttarle diversamente. Il dato positivo sono i gol dei centravanti, grazie a loro portiamo a casa un risultato positivo

Arrivare a giocarti la Supercoppa è una soddisfazione per tutti, contro i campioni d’Italia, contro l’Inter che ha vinto tutto e contro una Lazio preparata. Prepareremo per bene la gara contro il Napoli. Il mercato ti fa migliorare ma è di disturbo per qualche ragazzo, leggo voci su Brekalo, Barak e Ikonè. Questo non rende sereni i ragazzi. Oggi ci portiamo a casa l’assist di Faraoni

Gli esterni possono fare di più, devono essere più esigenti, oggi sono arrivati tantissimi riferimenti nel secondo tempo, mi dispiace se qualcuno può non essere soddisfatto. Sottil non è al 100%, Nico lo valuteremo giorno per giorno”

