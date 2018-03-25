Qui Italia, Chiesa si allena a parte. Lavoro differenziato insieme a Verratti...

Come riportato dal giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato, Federico Chiesa oggi in allenamento ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo, insieme a Marco Verratti. Era già su...

Come riportato dal giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato, Federico Chiesa oggi in allenamento ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo, insieme a Marco Verratti. Era già successo prima della partita contro l’Argentina a causa di alcuni fastidi muscolari, ma questo non gli ha impedito di partire titolare venerdì sera. Resta da capire se sarà schierato nell’undici titolare anche contro gli inglesi.