Ira della Fiesole: "Solidarietà alla famiglia Magherini, lo stato ha difeso i suoi sicari"
Appresa la notizia della sentenza della Cassazione sul caso Magherini, la Curva Fiesole poche ore fa ha diramato un durissimo comunicato di critica alla giustizia, rea a modo di vedere della Fiesole d...
A cura di Redazione Labaroviola
16 novembre 2018 14:33
Appresa la notizia della sentenza della Cassazione sul caso Magherini, la Curva Fiesole poche ore fa ha diramato un durissimo comunicato di critica alla giustizia, rea a modo di vedere della Fiesole di aver difeso degli assassini.
Questo il comunicato: