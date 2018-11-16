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Ira della Fiesole: "Solidarietà alla famiglia Magherini, lo stato ha difeso i suoi sicari"

Appresa la notizia della sentenza della Cassazione sul caso Magherini, la Curva Fiesole poche ore fa ha diramato un durissimo comunicato di critica alla giustizia, rea a modo di vedere della Fiesole d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2018 14:33
Ira della Fiesole: "Solidarietà alla famiglia Magherini, lo stato ha difeso i suoi sicari" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
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Appresa la notizia della sentenza della Cassazione sul caso Magherini, la Curva Fiesole poche ore fa ha diramato un durissimo comunicato di critica alla giustizia, rea a modo di vedere della Fiesole di aver difeso degli assassini.

Questo il comunicato:

Ira della Fiesole: "Solidarietà alla famiglia Magherini, lo stato ha difeso i suoi sicari"

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