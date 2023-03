Ipotesi Scuola Marescialli? Apertura ad ospitare la Fiorentina, ma serve un progetto

Dopo l’annuncio di Dario Nardella, si è aperto il dibattito di quale stadio ospiterà la Fiorentina durante i lavori di Restyling del Franchi. Un ipotesi potrebbe essere la Scuola Marescialli a Castello. E Firenzepost ha fatto il punto della situazione e cercando di contattare il generale Pietro Oresta, comandante della Scuola dal 6 marzo 2023, subentrando al generale Maurizio Stefanizzi.

“Il generale Pietro Oresta, comandante della Scuola dal 6 marzo 2023, subentrando al generale Maurizio Stefanizzi, non rilascia interviste, non entra nei dettagli perchè si tratta di una questione che non conosce ufficialmente e che, comunque, supera il suo pur alto livello di responsabilità. Però, da militare di lungo corso, convinto che l’Arma sia davvero “fedele nei secoli” alla Repubblica e ai suoi cittadini, quindi anche a quelli di Firenze, lascia intendere che sì, i carabinieri non sarebbero contrari a dare una mano alla città e alla Fiorentina. Oresta, fra l’altro, si sente “almeno un po’” fiorentino: quando comandava la Compagnia d’Oltrarno diventò anche amico di un grande: Brandimarte Guscelli, l’artigiano-artista che fece della sua bottega in San Frediano una tappa obbligata per chiunque venisse a Firenze. E che, insieme a Ugo Poggi, Valentino Giannoti, Roberto Frangi e, modestamente, a chi verga queste righe, inventò la famosa cena di settembre in piazza di Cestello. Per consegnare il “Torrino d’oro”, di sua creazione, a chi aveva onorato Firenze”.

Poi prosegue: “I carabinieri, non lo nasconde il generale Oresta, potrebbero fornire tutta la loro collaborazione: qui ci sono 1.800 ragazzi (il 30% ragazze) che studiano per diventare marescialli, ossia andare a irrobustire quella “spina dorsale” che costituisce, da sempre, l’asse portante dell’Arma. Anche la sicurezza, ovviamente, sarebbe ampiamente garantita dalla loro presenza. Tuttavia, i problemi, e questo lo dice il cronista, non il generale, sono una montagna. Tutta da scalare. In primo luogo occorre un progetto da realizzare in tempi rapidi (massimo un anno, a partire da oggi 24 marzo 2023) perchè la Fiorentina potrà giocare al Franchi fino a giugno 2024. Poi la sua migrazione. O questa soluzione Castello che deve essere comunque finanziata. Da chi? L’ipotesi più immediata sarebbe quella di Palazzo Vecchio. Difficile che possa pensarci lo Stato, che ha già speso tanto per la realizzazione della Scuola, con le tribolazioni passate legate ad appalti, inchieste, sospensioni dei lavori. Improponibile anche l’intervento della Fiorentina, visto che Rocco Commisso ha detto ripetutamente di non voler mettere soldi in progetti di cui non ha il controllo. E sarebbe impossibile, ovviamente, affidare a lui, soggetto privato, un pezzo della Scuola dei carabinieri”.

Infine: “Il progetto, del resto, dovrebbe prevedere tante cose: oltre al collaudo del campo dove far rimbalzare un pallone da serie A, bisognerebbe pensare all’ampliamento delle tribune: portarle da 5mila ad almeno 15mila posti. Lo stadio di Empoli è omologato per 16mila. E poi servirebbero un grande parcheggio e ingressi che non siano quelli della Scuola Marescialli. I tifosi non potrebbero, per ovvii motivi, mescolarsi agli allievi sottufficiali. Come fare? Magari invadendo anche una porzione di quell’enorme campo che si stende, per centinaia di metri, verso Peretola e che è, al momento, terreno agricolo incolto. Un architetto d’avanguardia dovrebbe disegnare nuove tribune, nuovi ingressi, parcheggio in tempi rapidi. E a realizzazione fulminea”.