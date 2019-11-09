Ionita: "Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e vogliamo un risultato positivo"

Il centrocampista del Cagliari, Artur Ionita, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della gara di domani contro la Fiorentina : "Sarà una sfida molto difficile, perché arriva una squadra fo...

A cura di Redazione Labaroviola 09 novembre 2019 16:52

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