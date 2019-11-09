Ionita: "Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e vogliamo un risultato positivo"
Il centrocampista del Cagliari, Artur Ionita, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della gara di domani contro la Fiorentina : "Sarà una sfida molto difficile, perché arriva una squadra fo...
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2019 16:52
Il centrocampista del Cagliari, Artur Ionita, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della gara di domani contro la Fiorentina : "Sarà una sfida molto difficile, perché arriva una squadra forte con dei calciatori che da soli possono decidere una partita, però a noi deve interessare solo il nostro gioco. Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e vogliamo un risultato positivo. I tifosi sono il dodicesimo uomo in campo e non vogliamo deluderli".