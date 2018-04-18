Inzaghi: “Murgia espulso ingiustamente ci manca un rigore. Vinto contro un’ottima viola”

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue dichiarazioni: Sono felice di avere dei ragazzi con un grandissimo cuore, oggi l’hanno messo in campo i...

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Sono felice di avere dei ragazzi con un grandissimo cuore, oggi l’hanno messo in campo in una gara che non è cominciata bene. Hanno mantenuto la lucidità ed abbiamo vinto su un campo difficile. Damato? Non parlo più di arbitri, valutate voi. Ho protestato perché pensavo che il rigore della Fiorentina non c’era mentre il nostro su Leiva si, Abisso ha chiamato Damato e sono stato espulso. Ero nello spogliatoio con Murgia, ha un grandissimo futuro è penso che la sua espulsione sia ingiusta. Era a soffrire con me. Ho dei ragazzi straordinari: hanno un grandissimo cuore e l'hanno messo in campo, in una partita non cominciata bene. Non hanno mai perso lucidità ed abbiamo vinto una partita importantissima su un campo difficile. Di arbitri non parlo più: ci sono le immagini e valuterete voi. Mi è dispiaciuto lasciare la mia squadra ma era in buone mani: i miei vice hanno fatto un grande lavoro in mia assenza. Sono stato allontanato sul 2-0: penso che l'espulsione di Murgia non ci fosse e quando ho visto l'episodio del rigore su Leiva non dato ho protestato. Abisso ha richiamato l'arbitro per mandarmi fuori. Ora andiamo avanti e non molliamo: devo ringraziare questi ragazzi che mi entusiasmano sempre di più ogni domenica che passa. Sono contento della vittoria: ero qui nello spogliatoio con Murgia. Ha un grandissimo futuro davanti a sé e penso sia stato espulso in modo ingiusto. Era a soffrire con me. Ho uomini che quando li chiamo si fanno trovare presenti. Siamo stati bravi a battere un’ottima Fiorentina”