Come investire i soldi di Kalinic? Le ipotesi in caso di cessione a gennaio...

I nomi da tenere in considerazione in caso di cessione riportati oggi da Repubblica

L'edizione odierna di Repubblica prova a delineare i contorni della situazione che verrebbe a crearsi nel caso in cui l'ipotesi del trasferimento di Nikola Kalinic in Cina dovesse tramutarsi in realtà.

"Con i soldi provenienti dall’eventuale cessione di Nikola Kalinic, Pantaleo Corvino andrebbe probabilmente a caccia di un esterno destro difensivo. Un terzino capace di giocare anche qualche metro più avanti. Zappacosta del Torino e Widmer dell'Udinese sarebbero ipotesi spendibili. Nomi che già in passato sono stati accostati alla Fiorentina che però non ha affondato il colpo in maniera decisa ed efficace e che potrebbero tornare di grande moda per questa sessione di mercato. Anche perchè, allo stato attuale, non ci sono soldi da spendere".

Fonte: La Repubblica