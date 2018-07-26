Intreccio di mercato tra Fiorentina e Sassuolo. Sul piatto Berardi e Guilherme..

Grandi intrecci di mercato tra Sassuolo e Fiorentina. I viola, a caccia dell'esterno provano a puntare anche Domenico Berardi..

Grandi intrecci di mercato tra Sassuolo e Fiorentina. I viola, a caccia dell'esterno provano a puntare anche Domenico Berardi, per il quale però dovrebbero studiare un'operazione che li porti a sborsare 25 milioni di euro (il club viola però potrebbe ad oggi chiedere un prestito con diritto di riscatto). Se dovesse partire Berardi, il Sassuolo punterebbe poi su Guilherme, il brasiliano che l'anno scorso era l Benevento dove è stato particolarmente apprezzato dal nuovo tecnico degli emiliani De Zerbi. Al tempo stesso però - ecco il curioso intreccio - se la Fiorentina non dovesse arrivare a Berardi, si terrebbe tra le alternative proprio Guilherme

A scriverlo è TMW