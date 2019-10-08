Intervento al naso per Terzic, salterà la nazionale, ecco quando è previsto il rientro
La Nazione in edicola oggi riporta che Aleksa Terzic, esterno sinistro viola, è stato sottoposto ad un piccolo intervento per un problema al setto nasale. Niente di particolarmente grave, infatti il g...
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2019 11:46
La Nazione in edicola oggi riporta che Aleksa Terzic, esterno sinistro viola, è stato sottoposto ad un piccolo intervento per un problema al setto nasale. Niente di particolarmente grave, infatti il giocatore potrà allenarsi con le protezioni del caso e sarà quasi sicuramente a disposizione di Montella per la trasferta a Brescia alla ripresa del campionato. Per l’intervento, comunque, dovrà saltare l'appuntamento con la Nazionale under 21 della Serbia