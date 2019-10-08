Intervento al naso per Terzic, salterà la nazionale, ecco quando è previsto il rientro

La Nazione in edicola oggi riporta che Aleksa Terzic, esterno sinistro viola, è stato sottoposto ad un piccolo intervento per un problema al setto nasale. Niente di particolarmente grave, infatti il g...

La Nazione in edicola oggi riporta che Aleksa Terzic, esterno sinistro viola, è stato sottoposto ad un piccolo intervento per un problema al setto nasale. Niente di particolarmente grave, infatti il giocatore potrà allenarsi con le protezioni del caso e sarà quasi sicuramente a disposizione di Montella per la trasferta a Brescia alla ripresa del campionato. Per l’intervento, comunque, dovrà saltare l'appuntamento con la Nazionale under 21 della Serbia