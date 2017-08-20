Inter-Fiorentina 2-0 all'intervallo: doppio Icardi. Male Astori, Simeone troppo solo

Inizio di campionato in salita per la Fiorentina di Stefano Pioli, a San Siro. I viola sono sotto 2-0, per effetto della doppietta di Mauro Icardi. Nerazzurri che la sbloccano già al 4', con il penalt...

Inizio di campionato in salita per la Fiorentina di Stefano Pioli, a San Siro. I viola sono sotto 2-0, per effetto della doppietta di Mauro Icardi. Nerazzurri che la sbloccano già al 4', con il penalty confermato dal VAR dopo che Astori aveva livellato al suolo l'attaccante argentino. Male il capitano viola, anche in occasione del raddoppio: anticipato secco da Icardi su cross di Perisic, al 14'. Simeone troppo solo là davanti, in questa prima frazione, con le mezzepunte che faticano terribilmente a rifornirlo. L'argentino si ritaglia però un'occasione con un colpo di testa che costringe Handanovic alla parata super, al 24'. Al 39' VAR anche per contrasto tra Simeone e Miranda: niente rigore per la viola. Pioli dovrà correre necessariamente ai ripari.