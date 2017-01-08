Intanto Piccini segna il suo primo gol in Liga con il Betis

Nel 2-0 con cui il Betis ha superato il Leganes al vantaggio di Castro ha risposto Piccini a 5 minuti dal termine

Cristiano Piccini, terzino destro cresciuto nel vivaio della Fiorentina e passato a titolo definitivo al Real Betis nel 2015, ha messo a segno oggi il suo primo gol in Liga. Infatti, nel 2-0 con il quale il Betis ha superato il Leganes, al vantaggio di Castro ha risposto Piccini all'85'. Si tratta del primo gol messo a segno in campionato dal terzino dopo che, sempre in questa stagione, aveva trovato un'altra rete, però in Copa del Rey.

Classe '92, dopo aver mosso i primi passi nello Sporting Arno, entra a far parte del settore giovanile della Fiorentina nel 2002 e vi resterà fino al 2011, riuscendo anche ad esordire in prima squadra (il 5 dicembre 2010) nel corso della vittoria interna contro il Cagliari. Inizia poi il giro di prestiti che porterà quello che era ritenuto uno dei migliori prospetti in casa viola prima alla Carrarese, poi allo Spezia ed infine al Livorno prima di lasciare l'Italia. Indipendentemente dalla rete messa a segno oggi, Cristiano Piccini resta senza dubbio un grosso rimpianto...