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Iniziati i "giorni del Corvo": prima cedere e poi investire, ma col benestare di Pioli

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola dedica spazio al mercato della Fiorentina titolando: “Pronti via, è il mese del Corvo.” Oggi apre il mercato di Gennaio , c’è tempo fino al 31 per rinforzarsi. D...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2018 10:17
Iniziati i "giorni del Corvo": prima cedere e poi investire, ma col benestare di Pioli -
Rassegna Stampa
Corvino
Pioli
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Il Corriere Fiorentino oggi in edicola dedica spazio al mercato della Fiorentina titolando: “Pronti via, è il mese del Corvo.” Oggi apre il mercato di Gennaio , c’è tempo fino al 31 per rinforzarsi. Dopo le cessioni Corvino con il benestare di Pioli tornerà a investire.

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