Iniziati i "giorni del Corvo": prima cedere e poi investire, ma col benestare di Pioli
Il Corriere Fiorentino oggi in edicola dedica spazio al mercato della Fiorentina titolando: “Pronti via, è il mese del Corvo.” Oggi apre il mercato di Gennaio , c’è tempo fino al 31 per rinforzarsi. D...
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2018 10:17
Il Corriere Fiorentino oggi in edicola dedica spazio al mercato della Fiorentina titolando: “Pronti via, è il mese del Corvo.” Oggi apre il mercato di Gennaio , c’è tempo fino al 31 per rinforzarsi. Dopo le cessioni Corvino con il benestare di Pioli tornerà a investire.