Edin Dzeko è arrivato al Viola Park e si appresta a diventare – ufficialmente – un nuovo calciatore della Fiorentina. Arrivato in Italia nel tardo pomeriggio di ieri, il Cigno di Sarajevo ha completato le visite mediche di rito questa mattina e, adesso, ha mosso i primi passi della sua nuova avventura con la maglia viola. Per il centravanti pronto un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione.