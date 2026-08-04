Infortunio per Brescianini. Nazione: “Non preoccupa ma lo staff medico vuol procedere con cautela”
Distorsione alla caviglia destra per il centrocampista
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2026 08:42
L'infermeria, intanto, continua a essere quasi del tutto vuota, visto che l'unico giocatore che al momento necessita ancora di un programma personalizzato è Marco Brescianini, costretto a saltare l'amichevole di Klagenfurt con il Real dopo la distorsione alla caviglia destra rimediata nella gara della scorsa settimana con il Watford. L'infortunio non ha destato particolari preoccupazioni ma lo staff medico preferisce al momento procedere con cautela per consentire al centrocampista di recuperare al meglio. Lo scrive La Nazione.