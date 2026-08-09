Indizio social sulla partenza di Fortini, il calciatore cancella le foto con la maglia della Fiorentina

L'esterno della Fiorentina resta in uscita ma Paratici non vuole fare sconti e continua a chiedere 10 milioni per liberare il calciatore

A volte basta un clic per riaccendere il mercato. È quanto accaduto nelle ultime ore con Niccolò Fortini, il cui profilo Instagram non è passato inosservato. Il terzino classe 2006 ha infatti cancellato tutte le fotografie che lo ritraevano con la maglia della Fiorentina, lasciando sul profilo soltanto gli scatti legati alla Juve Stabia, alla vita privata e alle vacanze, compreso il recente viaggio a Londra, oltre alle immagini con la Nazionale Under 21. Non solo: Fortini ha modificato anche la propria biografia, eliminando la dicitura “giocatore della Fiorentina”. Un segnale che inevitabilmente alimenta le voci sul futuro del giovane esterno.

Sul giocatore continuano infatti a esserci interessamenti concreti. Torino e Sassuolo osservano da tempo la situazione, con i granata che avevano già seguito Fortini un anno fa. Il Torino sarebbe disposto a investire circa 5 milioni di euro, una cifra però distante dalla valutazione della Fiorentina, che considera il cartellino del classe 2006 intorno ai 10 milioni. La volontà del club viola è inoltre chiara: Fortini può partire soltanto a titolo definitivo. Nessuna apertura, dunque, alla formula del prestito, almeno per il momento.

A complicare ulteriormente il quadro c’è anche la scadenza del contratto, fissata al giugno 2027. Una situazione che rende difficile immaginare un prestito e che spinge la Fiorentina a mantenere una posizione rigida sul prezzo. Il club di Commisso, infatti, non avrebbe intenzione di abbassare le proprie richieste ed è disposto, in assenza di un’offerta ritenuta congrua, anche a trattenere Fortini fino alla scadenza del contratto. Resta da capire se questa linea verrà mantenuta nelle prossime settimane o se il passare del tempo porterà a un'apertura. Per ora nessuna certezza e nessun annuncio ufficiale, ma tra fotografie cancellate e una biografia modificata, il segnale lanciato dal giocatore è evidente come riportato da TMW.