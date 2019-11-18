Indiscrezione Romanews: È forte l’interesse dei giallorossi per Castrovilli

Nei giorni scorsi Gaetano Castrovilli è stato accostato più volte alla Roma. Il centrocampista della Fiorentina è considerato come uno dei possibili obiettivi di Petrachi per le prossime sessioni di c...

Nei giorni scorsi Gaetano Castrovilli è stato accostato più volte alla Roma. Il centrocampista della Fiorentina è considerato come uno dei possibili obiettivi di Petrachi per le prossime sessioni di calciomercato. Ebbene, secondo quanto appreso dalla redazione romanews.eu, l’interesse della Roma per Castrovilli è assolutamente reale. Fonti molto vicine al giocatore ci hanno infatti confermato che i giallorossi lo stanno seguendo davvero con grandissima attenzione.

Certo, non sarà semplice portarlo via da Firenze, visto che ha rinnovato il proprio contratto con i viola appena un mese fa. Tanto che ultimamente Rocco Commisso e Joe Barone hanno ribadito a più riprese la volontà di trattenerlo e farne un punto fermo della squadra toscana. La Roma però sembra intenzionata a provarci seriamente, sfruttando anche i buonissimi rapporti con la dirigenza viola.

Fonte: romanews.eu