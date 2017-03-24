Indiscrezione Labaroviola: Flamini nel pomeriggio è a Firenze. C'è di mezzo la Fiorentina?

Flamini nel pomeriggio sarà a Firenze, gita di piacere? oppure...

Mathieu Flamini è in arrivo a Firenze questo pomeriggio. Il centrocampista classe 84' ex Arsenal e Milan attualmente in forza al Crystal Palace, sta soggiornando per qualche giorno

proprio nel capoluogo toscano in un noto hotel.

Il giocatore in scadenza a giugno con la società inglese percepisce 1.5 milioni a stagione. Che ci sia lo zampino della Fiorentina in merito alla sua visita, o è solo in viaggio di piacere? Lo scopriremo con il solito groviglio del calciomercato, un centrocampista di rottura con la sua esperienza magari farà comodo al nuovo ciclo che verrà...

Gabriele Caldieron