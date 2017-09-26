Incredibile Babacar, guadagna 150 mila euro per ogni gol segnato. Ingaggio da top player alla Fiorentina
Dal suo ultimo rinnovo di contratto molto ricco che lo ha fatto balzare al top degli ingaggi viola, ogni rete é valsa una fortuna
A cura di Redazione Labaroviola
26 settembre 2017 09:37
Andando ad analizzare il dettaglio, Babacar guadagna 1,4 milioni netti all’anno e ha segnato, dal suo ultimo prolungamento, 21 reti: 7 centri nella stagione 2015-16 e 14 in quella successiva con 10 reti in campionato e 4 in Europa. Il calcolo è presto fatto: se ai 2,8 milioni di euro per due stagioni aggiungiamo le tre mensilità di quest’anno (350mila euro), significa che ogni gol fino ad ora è costato circa 150mila euro. La speranza è che da qui alla fine segni, altrimenti il costo è destinato ad aumentare fino a 200mila.
Corriere dello Sport Stadio