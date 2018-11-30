Incredibile a Firenze, 500 persone aspettano e accolgono la Juventus tra stazione e albergo

Una volta Firenze era la patria dell'amore viola e dell'odio sportivo nei confronti della Juventus, oggi proprio nel capoluogo toscano circa 300 tifosi hanno aspettato la squadra di Allegri alla stazi...

Una volta Firenze era la patria dell'amore viola e dell'odio sportivo nei confronti della Juventus, oggi proprio nel capoluogo toscano circa 300 tifosi hanno aspettato la squadra di Allegri alla stazione Santa Maria Novella per applausi e per cercare di strappare foto è selfie. Stesso discorso per l'albergo dove dorniranno questa sera Cristiano Ronaldo e compagnia, altri 200 persone hanno aspettatato li la squadra.