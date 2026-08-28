In attesa dell’accordo per Zirkzee la Fiorentina ha bloccato Kean a Firenze, non può partire per Como

Kean oggi si è allenato regolarmente al Viola Park

La Fiorentina ha bloccato il viaggio verso Como di Moise Kean nonostante ieri mattina sia stato raggiunto l’accordo con il club lariano. Il motivo è da ricondurre al fatto che non è ancora stato trovato l’accordo con il Manchester United per il trasferimento di Joshua Zirkzee in viola. Il centravanti italiano dunque è ancora a Firenze ed oggi si è allenato regolarmente come i suoi compagni.