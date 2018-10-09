In 40 anni mai così scarsi in trasferta. La Nazione scrive qual è stata l'ultima Fiorentina a fare così male

Oggi i quotidiani sono in vena di statistiche interessanti. Non è da meno La Nazione, che mette in evidenza il pessimo andamento della Fiorentina in trasferta attraverso i dati. I viola, infatti, han...

Oggi i quotidiani sono in vena di statistiche interessanti. Non è da meno La Nazione, che mette in evidenza il pessimo andamento della Fiorentina in trasferta attraverso i dati. I viola, infatti, hanno conquistato solo 1 punto nelle prime 4 partite fuori casa, collezionando il peggior rendimento esterno di sempre. Soamente nella stagione 1979/1980, ovvero la Fiorentina di Carosi, i viola riuscirono a totalizzare un punto nelle prime 4 giornate in trasferta.