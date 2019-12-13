La carica dei 40.000 per spingere la Fiorentina fuori dalla crisi nel duro match contro l'Inter
Secondo quanto riporta La Nazione, Firenze non lascia la sua Fiorentina. Domenica alle 20.45 saranno circa 40.000 i tifosi presenti, si va quindi verso il tutto esaurito nonostante i viola stiano attr...
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 11:20
Secondo quanto riporta La Nazione, Firenze non lascia la sua Fiorentina. Domenica alle 20.45 saranno circa 40.000 i tifosi presenti, si va quindi verso il tutto esaurito nonostante i viola stiano attraversando un periodo molto difficile. Gli ultimi posti disponibili sono in tribuna vip, tribuna d'onore e nel settore ospiti. Le presenze si avvicineranno quindi a quelle raggiunte con la Juve, con oltre 40.000 spettatori è ad ora il record stagionale.