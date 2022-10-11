Impallomeni non sembra aver dubbi sulla Fiorentina: ''Così si rischia seriamente la serie B''

Stefano Impallomeni non sembra per niente convinto dalla bontà del progetto tecnico della Fiorentina per questa stagione.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato del rendimento della Fiorentina:

"Ho visto una buona Fiorentina all'inizio, ma se non fai gol è dura. Italiano ha i giocatori per fare il suo gioco. La Lazio è una squadra forte, è molto diversa dallo scorso anno, ma la Fiorentina ha avuto tre palle gol in poco più di due minuti. La Lazio ha sofferto, poi ha fatto due gol e l'ha chiusa. Milinkovic-Savic è un giocatore fuori dal normale, è uno che sceglie quando, dove e come fare la differenza. E' il cuore di una Lazio che è devastante ora ma non deve esagerare a specchiarsi troppo. La Fiorentina? Ho una grande stima per Italiano ma ora bisogna analizzare la realtà. C'è profumo di Serie B. Vai avanti, non segni, giocatori che danno l'anima ma non ce la fanno. La fotografia della frustrazione è il colpo di testa di Jovic assente nella ripresa".

NON E' COLPA DI ITALIANO

https://www.labaroviola.com/non-e-colpa-di-italiano-ma-di-chi-ha-speso-80-milioni-senza-migliorare-la-fiorentina-nei-suoi-difetti/188640/