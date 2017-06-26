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Ilicic a un passo dalla Sampdoria, oggi potrebbe esserci l'accordo tra le parti

Come riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport, Fiorentina e Sampdoria avrebbero trovato un accordo per Ilicic. Nelle prossime ore..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2017 10:29
Ilicic a un passo dalla Sampdoria, oggi potrebbe esserci l'accordo tra le parti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Ilicic
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Come riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport,  Ilicic e Sampdoria sarebbero a un passo dall'accordo. Al club viola andrebbero 5-6 milioni di euro e il giocatore sloveno potrebbe già essere un calciatore blucerchiato dalle prossime ore. Dopo quattro anni tra i viola, il talentuoso ma discontinuo trequartista mancino è pronto a salutare Firenze e la Fiorentina.

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