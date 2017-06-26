Ilicic a un passo dalla Sampdoria, oggi potrebbe esserci l'accordo tra le parti

Come riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport, Fiorentina e Sampdoria avrebbero trovato un accordo per Ilicic. Nelle prossime ore..

Come riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport, Ilicic e Sampdoria sarebbero a un passo dall'accordo. Al club viola andrebbero 5-6 milioni di euro e il giocatore sloveno potrebbe già essere un calciatore blucerchiato dalle prossime ore. Dopo quattro anni tra i viola, il talentuoso ma discontinuo trequartista mancino è pronto a salutare Firenze e la Fiorentina.