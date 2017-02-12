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Il Toro ne fa 5, vincono Inter e Atalanta. Il Chievo espugna Reggio Emilia. La classifica...

Belotti e Benali ne fanno 2. Inglese 3...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
12 febbraio 2017 18:27
Il Toro ne fa 5, vincono Inter e Atalanta. Il Chievo espugna Reggio Emilia. La classifica... -
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Serie A
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Questi i risultati e i marcatori delle partite delle 15.00. Belotti ancora protagonista nella vittoria del Torino per 5-3. Vince l'Inter con l'Empoli. Atalanta corsara a Palermo e Inglese show in Sassuolo-Chievo.

Inter-Empoli 2-0 (Eder, Candreva)

Palermo-Atalanta 1-3 (Conti, Gomez, Chochev (P), Cristante)

Sassuolo-Chievo 1-3 (Matri, Inglese 3) Inglese aveva sbagliato un rigore.

Torino-Pescara 5-3 (Falque, Ajeti, Belotti, Ljajic, Belotti. Aut. Ajeti (P), Benali 2 (P)).

Atalanta ed Inter allungano a 45, Lazio a 43 prima di giocare e Fiorentina a 40. Queste le posizioni riguardanti l'Europa League.

Gabriele Caldieron

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