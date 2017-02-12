Il Toro ne fa 5, vincono Inter e Atalanta. Il Chievo espugna Reggio Emilia. La classifica...
Belotti e Benali ne fanno 2. Inglese 3...
A cura di Gabriele Caldieron
12 febbraio 2017 18:27
Questi i risultati e i marcatori delle partite delle 15.00. Belotti ancora protagonista nella vittoria del Torino per 5-3. Vince l'Inter con l'Empoli. Atalanta corsara a Palermo e Inglese show in Sassuolo-Chievo.
Inter-Empoli 2-0 (Eder, Candreva)
Palermo-Atalanta 1-3 (Conti, Gomez, Chochev (P), Cristante)
Sassuolo-Chievo 1-3 (Matri, Inglese 3) Inglese aveva sbagliato un rigore.
Torino-Pescara 5-3 (Falque, Ajeti, Belotti, Ljajic, Belotti. Aut. Ajeti (P), Benali 2 (P)).
Atalanta ed Inter allungano a 45, Lazio a 43 prima di giocare e Fiorentina a 40. Queste le posizioni riguardanti l'Europa League.
Gabriele Caldieron