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Il Torino si defila per Comuzzo. La Stampa: "Costa troppo, la Fiorentina non fa sconti"

La pista che porta a Comuzzo è molto difficile

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2026 13:38
Il Torino si defila per Comuzzo. La Stampa: "Costa troppo, la Fiorentina non fa sconti" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Comuzzo
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Per il Torino servono difensori centrali di spessore. La pista che porta a Pietro Comuzzo della Fiorentina è molto difficile. La dirigenza viola non fa sconti e il prezzo è troppo alto. Per i granata, dunque, salgono le quotazioni del 22enne inglese Ben Nelson del Leicester e del brasiliano 24enne Lucas Ryan di proprietà dei bulgari del Lokomotiv Plovdiv. Lo scrive La Stampa.

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