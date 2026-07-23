Il Torino si defila per Comuzzo. La Stampa: "Costa troppo, la Fiorentina non fa sconti"

La pista che porta a Comuzzo è molto difficile

Per il Torino servono difensori centrali di spessore. La pista che porta a Pietro Comuzzo della Fiorentina è molto difficile. La dirigenza viola non fa sconti e il prezzo è troppo alto. Per i granata, dunque, salgono le quotazioni del 22enne inglese Ben Nelson del Leicester e del brasiliano 24enne Lucas Ryan di proprietà dei bulgari del Lokomotiv Plovdiv. Lo scrive La Stampa.