Il Tirreno riporta: "Il Como osserva la situazione di Kean, se parte pronti Pinamonti o Pellegrino"

Il quotidiano riporta l'interessamento dei lombardi per il bomber viola

Il futuro di Moise Kean alla Fiorentina resta un rebus di mercato legato a scadenze precise e possibili incastri. Come riportato da Il Tirreno, sull'attaccante classe 2000 ci sarebbe l'interesse di Fabio Grosso, che lo riabbraccerebbe volentieri dopo l'ottima esperienza condivisa ai tempi della Primavera della Juventus; il tecnico, tuttavia, lo accoglierebbe solo a patto di ritrovare un giocatore fisicamente integro e affamato di riscatto dopo una stagione decisamente deludente. La sensazione generale è che la situazione vivrà una fase di stallo almeno fino al 16 luglio, giorno in cui scadrà la nota clausola rescissoria da 62 milioni di euro. Tra le opzioni concrete per il futuro della punta spicca anche il Como di Cesc Fàbregas, una delle rare società italiane con la forza economica necessaria per sostenere un investimento simile: se il calciatore decidesse di cambiare aria, la Fiorentina sarebbe pronta a trattare di fronte a un'offerta congrua.

Qualora Kean dovesse effettivamente partire, la dirigenza viola punterebbe dritto su Andrea Pinamonti. L'attaccante classe 1999 viene da un'annata positiva in cui ha contribuito alla salvezza del Sassuolo grazie a 9 reti; il club neroverde valuta il cartellino sui 15 milioni di euro, ma la scadenza del contratto fissata per il giugno 2027 potrebbe spingere l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ad abbassare le pretese. La Fiorentina dovrà comunque battere la fitta concorrenza di Torino, Napoli e Roma, tutte fortemente interessate al giocatore. In alternativa, la società toscana valuta il profilo dell'argentino Mateo Pellegrino, reduce da un ottimo anno e mezzo al Parma condito da 15 gol, la cui valutazione oscilla attualmente tra i 15 e i 20 milioni di euro.