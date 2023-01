Il Tirreno, ormai manca poco al ritorno di Castrovilli: possibile convocazione contro il Monza

Dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per molto tempo, Gaetano Castrovilli è pronto a tornare. Il numero 10 sta per raggiungere quota 100 presenze in maglia viola ed ora tocca allo staff e al mister Vincenzo Italiano capire come reinserirlo gradualmente in campo e se è possibile portarlo in panchina già il 4 gennaio. Con l’uscita imminente di Maleh si libera un posto nella lista dei 25, ma a breve potrebbero uscire altri giocatori come Zurkowski, ricordando che Benassi era già stato escluso a settembre. Manca poco a Fiorentina-Monza, vedremo se il centrocampista pugliese riuscirà a riassaggiare il campo dopo il 16 aprile 2022, giorno in cui subì certamente l’infortunio peggiore della sua carriera.