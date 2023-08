Il Tirreno: il fisico di Pierozzi scricchiola, Fiorentina idea Stojanovic come vice-donò

Secondo Il Tirreno oggi in edicola, ci sono delle interessanti novità sulla difesa della Fiorentina, in risalita, le quotazioni di Anthony Roualt del Tolosa e quelle di Nikolaou dello Spezia, per la fascia, viste le condizioni fisiche non perfette di Pierozzi l’ultima idea è quella di Petar Stojanovic dell’Empoli.

