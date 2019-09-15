Il tifo organizzato viola sta preparando un coro per il nuovo presidente Rocco Commisso
Secondo quanto riportato da La Nazione, il tifo organizzato della Fiorentina sta studiando un coro per il presidente Rocco Commisso. Mentre Joe Barone ha già un un suo coro.Alla fine della gara con la...
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2019 14:22
Secondo quanto riportato da La Nazione, il tifo organizzato della Fiorentina sta studiando un coro per il presidente Rocco Commisso. Mentre Joe Barone ha già un un suo coro.
Alla fine della gara con la Juventus è parito il coro: "Il fenomeno, il fenomeno, il fenomeno riferito al grande Franck Ribery".