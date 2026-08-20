Il Tempo riporta: "Soulè costa 40 milioni, solo il Milan è sul giocatore argentino della Roma"
Il fantasista argentino è nel mirino dei rossoneri
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2026 15:35
Secondo quanto riportato da il Tempo, il nome di Soulè è gettonato per il mercato e la sua valutazione si aggira sui 40 milioni. Il Milan è la squadra interessata al giocatore argentino, però il suo è un profilo visionato anche dalla Fiorentina. Il giocatore non ha mai aperto ai viola e il suo costo è molto alto.