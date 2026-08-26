Il sostituto di Kean non sarà Delap: Il giocatore inglese raggiunge Milenkovic al Nottingham Forrest
Il giocatore non arriverà in viola come cambio di Moise Kean
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2026 13:36
Negli ultimi giorni si era parlato di un interesse della Fiorentina per Liam Delap come opzione per sostituire Moise Kean.
Tuttavia, un suo trasferimento a Firenze in questa sessione di mercato è ormai del tutto sfumato. Il Nottingham Forest, squadra in cui milita l'ex difensore viola Nikola Milenkovic, ha infatti trovato un accordo definitivo con il Chelsea per l'acquisto del centravanti a una cifra record per il club: 50 milioni di sterline (oltre 58 milioni di euro).
Il calciatore è atteso a Nottingham già nella giornata di oggi per svolgere le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto.