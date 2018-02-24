Il retroscena: Taarabt offerto alla Fiorentina a gennaio, ma Pioli ha messo il suo veto
Sportmediaset rilancia un retroscena di mercato sulla Fiorentina. A gennaio diversi giocatori erano stati proposti al club viola, tra cui Adel Taarabt del Genoa. La trattativa, però, non è andata a bu...
A cura di Redazione Labaroviola
24 febbraio 2018 15:02
Sportmediaset rilancia un retroscena di mercato sulla Fiorentina. A gennaio diversi giocatori erano stati proposti al club viola, tra cui Adel Taarabt del Genoa. La trattativa, però, non è andata a buon fine perché il marocchino non è stato preso in considerazione dal tecnico gigliato Stefano Pioli.