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Il retroscena: Taarabt offerto alla Fiorentina a gennaio, ma Pioli ha messo il suo veto

Sportmediaset rilancia un retroscena di mercato sulla Fiorentina. A gennaio diversi giocatori erano stati proposti al club viola, tra cui Adel Taarabt del Genoa. La trattativa, però, non è andata a bu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 febbraio 2018 15:02
Il retroscena: Taarabt offerto alla Fiorentina a gennaio, ma Pioli ha messo il suo veto -
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Sportmediaset rilancia un retroscena di mercato sulla Fiorentina. A gennaio diversi giocatori erano stati proposti al club viola, tra cui Adel Taarabt del Genoa. La trattativa, però, non è andata a buon fine perché il marocchino non è stato preso in considerazione dal tecnico gigliato Stefano Pioli.

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