Il retroscena: Taarabt offerto alla Fiorentina a gennaio, ma Pioli ha messo il suo veto

Sportmediaset rilancia un retroscena di mercato sulla Fiorentina. A gennaio diversi giocatori erano stati proposti al club viola, tra cui Adel Taarabt del Genoa. La trattativa, però, non è andata a bu...

Sportmediaset rilancia un retroscena di mercato sulla Fiorentina. A gennaio diversi giocatori erano stati proposti al club viola, tra cui Adel Taarabt del Genoa. La trattativa, però, non è andata a buon fine perché il marocchino non è stato preso in considerazione dal tecnico gigliato Stefano Pioli.