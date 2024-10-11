Il retroscena su De Gea alla Fiorentina: "Amore a prima vista. Trattativa durata un paio d'ore"

Durante l'intervista concessa a TMW, Valerio Giuffrida, agente di Albert Gudmundsson e mediatore nella trattativa con De Gea, ha così svelato il retroscena del passaggio alla Fiorentina del portiere s...

Durante l'intervista concessa a TMW, Valerio Giuffrida, agente di Albert Gudmundsson e mediatore nella trattativa con De Gea, ha così svelato il retroscena del passaggio alla Fiorentina del portiere spagnolo: “Contro il Milan ha fatto una prestazione straordinaria, merito della lungimiranza di Pradè che ha deciso di puntare su di lui in un momento inaspettato della sua carriera. La trattativa, nata proprio mentre parlavamo della cessione di Gudmundssonn, è durata giusto un paio d'ore: tra giocatore e società è stato amore a prima vista. Magari fossero tutte così le trattative di mercato”.

GUDMUNDSSON ASSOLTO PERCHÉ LE SUE DICHIARAZIONI SULL’ACCADUTO SONO STATE CHIARE E CREDIBILI

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