Il Resto del Carlino: "Thorstvedt, possibile incontro in settimana tra Paratici e il Sassuolo"

Paratici potrebbe incontrare Palmieri nei prossimi giorni per fare il punto sul futuro del centrocampista norvegese.

Il Sassuolo deve fare i conti con il caso legato a Kristian Thorstvedt. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, nel corso di questa settimana potrebbe andare in scena un incontro tra Fabio Paratici e il direttore sportivo neroverde Francesco Palmieri per fare il punto sulla situazione del centrocampista norvegese.

La Fiorentina avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il giocatore, il cui contratto con il Sassuolo è in scadenza nel 2027. Il principale ostacolo resta però la valutazione del club emiliano: i neroverdi non hanno intenzione di cedere Thorstvedt a condizioni favorevoli e chiedono una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro. Una richiesta ritenuta elevata dai viola, che starebbero valutando l'inserimento di Brescianini come contropartita tecnica nell'operazione.