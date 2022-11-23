Il report della Fiorentina su Sottil: "Operazione per ernia discale riuscita, a disposizione tra 5 settimane"

Arriva anche il report medico della Fiorentina sulle condizioni dell'attaccante e sui tempi di recupero

ACF Fiorentina rende noto che il calciatore Riccardo Sottil, dopo aver concluso senza ottenere i risultati sperati il piano terapeutico conservativo condiviso con il neurochirurgo prof. Franco Benech, è stato sottoposto dallo stesso professore, nel pomeriggio di oggi, ad intervento per ernia discale L4-L5. La procedura chirurgica è perfettamente riuscita e il calciatore verrà dimesso nella giornata di domani per iniziare il percorso riabilitativo.

La ripresa completa dell’attività è prevista tra circa cinque settimane.

SOTTIL VUOLE TORNARE SUBITO IN CAMPO

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