Il racconto toccante di Fazzini: “Mia sorella soffre di una malattia rara, colpisce solo le donne”

Fazzini racconta quello che sta vivendo in famiglia con una malattia rara che ha colpito la sorella del giocatore viola

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Fiorentina Jacopo Fazzini ha parlato anche di un argomento privato come la malattia della sorella: “Carolina soffre fin da piccola di una malattia rara: la sindrome di Rett. Colpisce solo le donne. Rimani bambino. Io e Tommaso (il fratello, ndr), per quel che possiamo, diamo una mano e ci siamo abituati a conviverci. Abbiamo pure creato una fondazione, “Ti amo”, e a Viareggio c’è un medico esperto di questa malattia. Si lavora a una sperimentazione per la cura, ma è lunga”

La Sindrome di Rett colpisce prevalentemente le bambine con un’incidenza di 1/10.000 nate. Si tratta di una malattia multisistemica che nella maggior parte dei casi si manifesta a cavallo del primo anno: le bambine hanno un arresto dello sviluppo seguito da una regressione, perdono così le abilità precedentemente acquisite come l’uso delle mani finalistico (ovvero i gesti coordinati e diretti ad un determinato fine) e il linguaggio verbale; con la riduzione delle capacità comunicative compaiono anche dei tratti autistici.

