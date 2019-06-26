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Il procuratore di Borja Valero smentisce tutto: "Niente Fiorentina, resta all'Inter al 100%"

Queste le parole rilasciate a Tuttomercatoweb da Alejandro Camano, procuratore del centrocampista spagnolo: "Borja Valero resta all'Inter. A Milano sta benissimo ed è felice quindi non andrà via. Non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2019 20:13
Il procuratore di Borja Valero smentisce tutto: "Niente Fiorentina, resta all'Inter al 100%" - Borja Valero Inter
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Queste le parole rilasciate a Tuttomercatoweb da Alejandro Camano, procuratore del centrocampista spagnolo: "Borja Valero resta all'Inter. A Milano sta benissimo ed è felice quindi non andrà via. Non esiste nessuna possibilità che parta, resta nei nerazzurri al 100%". Escluso quindi un suo ritorno in maglia viola.

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