Il primo allenatore di Kayode: “Gli manca solo la Nazionale, lui ci scherza ma sotto sotto ci crede”

È un momento d’oro per Micheal Kayode. Dopo il primo gol in Serie A e tra i professionisti segnato alla Lazio, ha parlato di lui Antonio Soda, il suo primo allenatore ai tempi del Gozzano in Serie D. Queste le sue parole al Corriere dello Sport:

“Dire che mi sarei aspettato una crescita del genere sarebbe falso. Quando l’’ho visto sulle prime pagine dei giornali ho ripensato a quel ragazzino di quindici anni, gracile e timido, che promossi in prima squadra. Ne ha fatta di strada. Mi ricordo quando lo schierai titolare per la prima volta, giocavamo a Casale e quando gli dissi che sarebbe partito dal primo minuti impazzì di gioia. L’euforia scomparve quando entrò in campo: fu il migliore dei nostri, si conquistò il rigore decisivo e salvò un gol fatto sulla linea di porta. Gli avevo pronosticato il debutto in Serie A e il gol. Adesso manca solo la convocazione in Nazionale. Lui ci scherza, ma so che adesso sotto sotto ci crede”

I TRE TENORI DELLA FIORENTINA