Il presidente del Consiglio bestemmia, lui si giustifica cosi: “Inveivo contro Kean della Fiorentina”

Tutto è accaduto a Portogruaro, in provincia di Venezia, dove è scoppiata una vera e propria polemica. Durante la seduta del Consiglio Comunale del 24 marzo, la cui registrazione su YouTube è stata parzialmente tagliata, il Presidente del Consiglio Comunale della città veneta, Pietro Rambuschi, avrebbe pronunciato una bestemmia in diretta. Sebbene l’audio incriminato non sia più disponibile, diverse testimonianze riportano quanto accaduto. Secondo quanto riferito da La Nuova Venezia, oggi si è tenuto un incontro urgente tra i capigruppo per discutere l’episodio e valutare i provvedimenti da adottare. Rambuschi, intanto, respinge le accuse: “Non ho bestemmiato né intendo offendere Dio”, ha dichiarato, “Stavo solo inveendo contro Moise Kean, l’attaccante della Fiorentina”.